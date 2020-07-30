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Uber отказалась от планов перенести региональную штаб-квартиру из Сингапура в Гонконг

Региональный офис в Сингапуре сохранят как минимум до конца 2022 года

СИНГАПУР, 30 июля. /ТАСС/. Компания Uber Technologies отказалась от планов по переносу региональной штаб-квартиры в Азиатско-Тихоокеанском регионе из Сингапура в Гонконг. Об этом в четверг в интервью телеканалу CNA сообщил представитель Uber.

"В мае мы озвучили такие планы, которые поддерживались общественностью", - сказал он, добавив, что при этом компания "не получила необходимого уровня определенности со стороны правительства Гонконга".

В связи с этим было принято решение сохранить региональный офис в Сингапуре как минимум до конца 2022 года.

Законодательство специального административного района КНР не позволяет деятельность подобных компаний по предоставлению услуг частных перевозок. При этом в марте 2018 года Uber вынуждена была покинуть рынок Сингапура, не выдержав конкуренции со стороны местной аналогичной компании Grab.

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