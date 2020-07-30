ЦБ начнет ежеквартально публиковать ренкинг страховщиков по уровню жалоб

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Банк России планирует в текущем году начать ежеквартальную публикацию ренкинга страховых компаний по уровню жалоб, сообщается в пресс-релизе регулятора.

"Банк России планирует в этом году начать ежеквартально публиковать ренкинг страховщиков по уровню обоснованных жалоб, поступивших в Банк России, из расчета на тысячу заключенных договоров по имущественному страхованию или застрахованных лиц по личному страхованию. Обоснованной считается жалоба, по которой был подтвержден факт нарушения прав потребителя", - отмечается в сообщении.

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов, слова которого приводятся в пресс-релизе, считает, что данный ренкинг будет "в определенной степени иллюстрировать качество взаимодействия страховой организации с клиентами", а также может стать ориентиром для оценки удовлетворенности потребителей и полезным сигналом для самих страховщиков по совершенствованию своих процедур и бизнес-моделей по работе с клиентами.

В ренкинг войдут все действующие страховые организации, за исключением страховщиков, которые осуществляют только страхование жизни, а также небольших компаний, у которых менее 20 тыс. клиентов.

В сообщении отмечается, что подобная практика уже активно используется за рубежом и положительно оценивается участниками финансового рынка. Методология ренкинга будет раскрыта на сайте регулятора при его публикации.