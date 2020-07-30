{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Еврокомиссии не комментируют жалобу Telegram в антимонопольные органы на Apple

Ранее мессенджер подал жалобу в Еврокомиссию в отношении возможного нарушения американской корпорацией правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store

БРЮССЕЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) отказалась прокомментировать сообщение СМИ о том, что мессенджер Telegram, которым пользуются более 400 млн человек в мире, подал жалобу в ЕК в отношении возможного нарушения корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store.

"К сожалению, на данном этапе у нас нет комментариев по этому вопросу", - сказали корреспонденту ТАСС в ЕК, отказавшись даже подтвердить получение жалобы.

Как сообщила в четверг газета Financial Times, Telegram подал жалобу в Еврокомиссию в отношении возможного нарушения американской корпорацией Apple правил конкуренции, касающихся магазина приложений App Store. В обращении компании, адресованном замглавы Еврокомиссии, ответственной за вопросы конкуренции, Маргрете Вестагер, в частности, говорится, что Apple должна "позволить пользователям иметь возможность загружать программное обеспечение за пределами App Store".

Основатель Telegram Павел Дуров ранее обратил внимание на то, что Apple пытается обосновать неоправданно высокую комиссию в 30% для разработчиков приложений.

Теги
БельгияСШАРоссия
Наиболее проблемные регионы получат по 5 млрд рублей на социально-экономическое развитие
Читать полностью