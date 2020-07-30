В Минстрое считают, что Хабаровскому краю необходимо сделать ставку на местных девелоперов

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края должны делать ставку на местных девелоперов, чтобы развивать строительный комплекс региона. Такое мнение в ходе рабочей поездки в регион выразил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев.

"Что касается федеральных девелоперов, они, естественно, идут туда, где, как мы говорим, теплый инвестиционный климат, где сегодня есть к ним определенный интерес. Но я, как бывший регионал, сторонник того, что нужно растить своих девелоперов", - сказал он, отвечая на вопрос, строит ли ожидать в регионе появления федеральных девелоперов.

При этом Якушев подчеркнул, что для строителей самое главное - это понимать соотношение спроса и предложения, которое есть на рынке.

Министр добавил, что при этом появление федеральных девелоперов с новыми технологиями может дать стимул для развития местных застройщиков. "В первую очередь, нужно делать ставку на своих, но иногда появление игрока со стороны несет положительный заряд, особенно если заходят с новыми технологиями, это придает серьезный стимул местным строителям технически перевооружаться и осваивать новые технологии, поэтому тут уже надо смотреть, и, я думаю, что новый руководить субъекта посмотрит эту ситуацию, оценит, как лучше двигать, но, естественно, нужно делать акценты [на] развитие собственно строительного комплекса", - заключил Якушев.