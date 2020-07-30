ДЕРБЕНТ, 30 июля. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей шампанского в России - "Дербентский завод игристых вин" - планирует построить хранилища для столовых сортов винограда. Об этом сообщил в четверг ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов на совещании в Дербентском коньячном комбинате в Дербенте.

"Дербентский завод игристых вин" планирует [закладку] 500 га технических сортов винограда и 200 га столовых сортов. А также строительство хранилища для хранения столовых сортов. Более 1,5 млрд рублей инвестиций", - сказал министр.

Гусейнов подчеркнул, что на предприятии планируется создание 300 новых рабочих мест. Предполагается, что налоговые отчисления составят ежегодно не менее 100 млн рублей.

По итогам 2019 года "Дербентский завод игристых вин" переработал 28 697 тонн винограда или 21,8%, а всего переработкой винограда занимались 12 предприятий.

Ранее руководство завода сообщало, что в 2020 году планируется нарастить объемы производства примерно на 15% к показателям прошлого года.

Дербентский завод игристых вин основан в конце XIX века, в настоящее время является одним из крупнейших в РФ производителей шампанского. Предприятие выпускает натуральные вина из сортов винограда шардоне, алиготе, каберне-совиньон и других. По данным Минсельхозпрода Дагестана, в 2017 году предприятие одним из первых в России получило лицензию на производство вин с защищенным наименованием места происхождения.