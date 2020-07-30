Украина завершила обмен евробондов с погашением в 2021 и 2022 годах

КИЕВ, 30 июля. /ТАСС/. Украина завершила обмен еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2021 и 2022 годах. Как сообщило министерство финансов страны в четверг, это стало возможно после недавнего размещения новых 12-летних евробондов на $2 млрд.

"В результате завершения обмена общая сумма еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении составляет $974 146 000, а общая сумма еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении - $1 013 354 000", - сказано в сообщении.

Указанная транзакция позволила Киеву продлить средний срок погашения и содействовала обеспечению равномерности графика погашения госдолга, отметили в ведомстве.

Украина 23 июля разместила 12-летние евробонды с погашением в марте 2033 года на $2 млрд под 7,25% годовых. Организаторами размещения выступили Goldman Sachs и J.P.Morgan. Совокупный спрос на украинские бумаги составил $6,3 млрд.

В Минфине сообщили, что в четверг Киев провел расчеты по новым евробондам.