В МЭР заявили, что госкорпорации сами определяют, где находиться их офисам

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Юридические лица в РФ самостоятельно выбирают место нахождения своего постоянно действующего исполнительного органа. Об этом говорится в официальном ответе Минэкономразвития на предложение перевести штаб-квартиры ряда госкорпораций из Москвы и Санкт-Петербурга в российские регионы (копия письма есть в распоряжении ТАСС).

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина письмо с предложением вернуться к рассмотрению вопроса о переводе крупных компаний и ведомств в регионы. По мнению сенатора, перевод офисов в регионы позволит обеспечить экономическое развитие субъектов РФ, а также сократить процесс притока населения в Москву и Санкт-Петербург.

"В рамках действующего законодательства РФ государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица. Выбор места нахождения постоянно действующего исполнительного органа юридического лица осуществляется юридическим лицом", - говорится в документе.

При этом ведомство подчеркивает, что уплата налога на прибыль организациями, которые имеют обособленные подразделения, производится как по месту нахождения самой организации, так и по месту нахождения каждого ее филиала и представительства.

"Также необходимо отметить, что налог на доходы физических лиц, поступления по которому подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ и муниципальных образований, уплачиваемый по месту нахождения обособленного подразделения организации, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этого обособленного подразделения", - подчеркивают в Минэкономразвития.

Таким образом, поясняют в ведомстве, действующее законодательство РФ о налогах и сборах предполагает, что уплата налога на прибыль организаций и НДФЛ должна производиться в тех субъектах РФ, где фактически располагаются основное производство и трудовые ресурсы компании.

Как отмечает Кутепов в письме, в 2013 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагала перенести ПАО АНК "Башнефть" из Москвы в Уфу, ПАО "Интер РАО" - в Калининград, ПАО "НК "Роснефть"- в Сибирь, офис РЖД и "Ростех"- на Урал, а ПАО "Русгидро" - в Красноярск. Согласно проекту плана реализации Стратегии пространственного развития РФ до 2025 года, Минфин и Минэкономразвития должны были подумать о подготовке предложений по перерегистрации ряда госкорпораций и госкомпаний и их переезду из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные российские города.