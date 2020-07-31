Мишустин поручил Минфину рассмотреть подходы к распределению финансовой поддержки регионов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину рассмотреть подходы к распределению третьего транша финансовой поддержки регионам. Об этом говорится в решениях по итогам выступления Михаила Мишустина в Госдуме с отчетом правительства РФ о результатах деятельности за 2019 год, размещенных на сайте правительства.

"Минфину России до внесения в правительство Российской Федерации обеспечить предварительное рассмотрение подходов к распределению дотаций (третий транш) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции с членами комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде", - говорится в документе.

Ранее Минфин сообщал, что усовершенствует методику распределения третьего транша финансовой поддержки регионам в размере 100 млрд рублей. По данным Минфина, изменение методики позволит осуществить справедливое и прозрачное распределение финансовой помощи на основе потребностей каждого региона.