Индия продлила приостановку международных пассажирских авиаперелетов до 31 августа

НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июля. /ТАСС/. Индия продлила до 31 августа включительно приостановку международных пассажирских авиаперелетов, которая была введена в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в распространенной здесь в пятницу информации главного управления гражданской авиации страны.

"Правительство приняло решение продлить приостановку регулярных международных коммерческих пассажирских перевозок в/из Индии до 23:59 (21:29 мск) 31 августа 2020 года. Однако данное ограничение не распространяется на международные грузовые перевозки и полеты, специально разрешенные главным управлением гражданской авиации", - говорится в сообщении.

Регулярные пассажирские авиарейсы были приостановлены в Индии с 23 марта из-за пандемии коронавируса. После почти двухмесячной приостановки правительство возобновило с ограничениями регулярные внутренние пассажирские рейсы с 25 мая. Однако международные пассажирские рейсы до сих пор приостановлены.