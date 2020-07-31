Эксперты: налоговые изменения в период спада экономики могут иметь негативные последствия

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Введение единого оборотного налога взамен четырех основных налогов в момент спада экономики может быть дополнительным фактором негативного воздействия на экономический климат, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее Минэкономразвития предложило ввести единый оборотный налог в размере 6,2% от выручки взамен четырех основных налогов (НДС, налог на прибыль, страховые взносы, НДФЛ) для реализации принципа равенства налогообложения. Минфин не знаком с предложениями Минэкономразвития о введении в РФ единого оборотного налога в размере 6,2% от выручки, также сообщали ТАСС в пресс-службе Минфина.

"Упрощение налоговой системы - это хорошая идея, я ее поддерживаю. Но мне кажется, что какие-либо налоговые изменения в момент, когда экономика падает - это не очень хороший момент. Это упрощение, но это достаточно радикальное изменение налоговой системы. Мне кажется, пока мы не выйдем на траекторию устойчивого роста, это, конечно, будет дополнительным фактором негативного воздействия на экономический климат", - считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

Аналогичного мнения придерживается и заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики им. Гайдара и экс-замминистра экономического развития Алексей Ведев. "Любой налоговый маневр сейчас наиболее целесообразно на экспертном уровне обсуждать. Я думаю (вводить оборотный налог будет уместно - прим. ТАСС), когда мы восстановимся хотя бы до уровня 2019 года", - отмечает он.

Риски для экономики

Доцент кафедры "Фондовые рынки и финансовый инжиниринг" факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, считает маловероятным, что такая мера будет реализована, поскольку она может привести к очень болезненным переменам в экономике. По его словам, особенно сильно в этом случае пострадали бы все отрасли с небольшой рентабельностью.

Российская экономика, ориентированная на внутреннее потребление, получила бы снижение налогового давления при сохранении налоговых доходов федерального бюджета, считает эксперт Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ Владимир Саськов. "Но, учитывая бюджетные риски, подобного рода решения должны приниматься после детального и углубленного анализа и, как вариант, в течение определенного времени: поэтапное снижение НДС при параллельном введении прогрессии по налогу с продаж", - подчеркнул он.

Возможный эффект

По словам Саськова, НДС является одним из самых значимых в системе формирования налоговых доходов федерального бюджета и любые эксперименты могут привести к выпадающим бюджетным доходам. При этом НДС выступает дестимулятором производства, ориентированного на отечественный рынок. С учетом структуры современного экспорта, налог с продаж выступает более привлекательным в силу того, что суммарное налоговое бремя на конечную продукцию, влияющую на итоговую цену товара, составило бы 6%, а не 20% как сейчас, добавляет эксперт.

Ведев затруднился ответить, выросли бы поступления в бюджет в результате замены на единый налог или нет. "Без сомнения, оборотные налоги подавляют потребление, а прямые налоги подавляют инвестиции. Когда рассматривают вопросы снижения, например, налога на прибыль, то это делается с целью инвестиционной активности, а когда увеличивают налог с продаж (кстати, у нас его просто уже отменили), то в принципе это тоже косвенный налог, они подавляют потребление, потому что он сразу уходит в цены", - пояснил экономист.

По оценке эксперта Института налогового менеджмента НИУ ВШЭ, потенциально выпадающие бюджетные доходы в связи со снижением ставки оборотного налога частично могли бы быть компенсированы за счет прекращения возмещения НДС по экспортным операциям, а частично - за счет повышения собираемости нового оборотного налога в силу упрощения административных процедур налогового контроля.