ФАС не поддержала объединение договоров каско и ОСАГО

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддерживает объединение договоров каско и ОСАГО из-за различий видов страхования, сообщила заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС Марина Пищулина в ходе круглого стола, посвященного совершенствованию системы ОСАГО в России.

Спикер аргументировала позицию антимонопольного органа различием этих видов страхования, в частности, по объектам страхования, порядку осуществления страховых выплат, а также отсутствию стандартизированных условий страхования.

"Ведомство считает целесообразным переход от страхования ответственности владельца транспортного средства к страхованию ответственности водителя", - указала она. По словам Пищулиной, речь идет о переходе страхования от владельца источника повышенной опасности к лицу, непосредственно причинившему ущерб.

Кроме того, важно расширить число представителей, рассматривающих требования потерпевших о страховых выплатах по ОСАГО, считают в ведомстве. "По мнению ФАС России, расширить число лиц, оказывающих услуги представительства на рынке ОСАГО, возможно за счет предоставления права оказывать эти услуги другим юридическим лицам, например, аварийным комиссарам и станциям технического обслуживания автомобилей", - отметила Пищулина.

Замглавы управления ФАС также отметила, что интернет-продажи на рынке этого вида страхования неизменно растут, а количество страховщиков сокращается. Она подчеркнула, что ФАС готова обсуждать высказанные на круглом столе предложения на любом этапе реформы по совершенствованию системы ОСАГО.

4 сентября банк России разработал минимальные требования к договорам каско, которые позволяют включать риски каско в полис ОСАГО.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручал проработать вопрос возможности объединения ОСАГО и каско в одном полисе. Сначала ЦБ и Минфин предполагали, что для этого потребуются изменения в законодательство, так как ОСАГО - обязательный вид страхования, а каско - добровольный. Впоследствии ЦБ и Минфин сообщили, что возможно сделать это без внесения изменений в закон, а с помощью нормативных актов ЦБ предусмотреть возможность перечисления рисков каско на обратной стороне полиса ОСАГО.