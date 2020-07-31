Bloomberg: Трамп намерен вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен подписать исполнительный указ, из-за которого китайская компания ByteDance будет вынуждена отказаться от доли в разработанной ею соцсети TikTok. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg.

По словам ее источников, администрация США может объявить о данном решении в течение суток.

Ранее несколько американских законодателей заявили, что в TikTok якобы могут собирать данные о гражданах США с целью их передачи китайским спецслужбам. Представители соцсети подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 800 млн человек. Соцсеть применяют примерно в 150 странах.