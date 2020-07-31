Тульская область одобрила два инвестпроекта в ТОР "Алексин" на сумму около 300 млн рублей

ТАСС, 31 июля. Инвестиционная комиссия Тульской области одобрила заявки двух компаний на реализацию на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Алексин" двух инвестиционных проектов на сумму около 300 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"31 июля в правительстве Тульской области состоялось заседание региональной инвестиционной комиссии. Его участники одобрили заявки двух компаний на размещение производств на территории опережающего социально-экономического развития "Алексин", - говорится в сообщении.

Проект по строительству завода детских товаров планирует реализовать в Алексине ООО "Инновационное предприятие НОВА". Компания вложит в проект 267 млн рублей.

Компания "Черока" планирует запустить в Алексине новую линию по производству замороженных тортов. Стоимость проекта составляет около 27 млн рублей.

Как сообщала пресс-служба ранее, правительство Тульской области планирует до 2028 года привлечь около 8,8 млрд рублей инвестиций в создание новых предприятий в ТОР "Алексин". Сейчас свои инвестиционные проекты в Алексине реализуют четыре резидента.