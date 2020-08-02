Первый международный рейс вылетел из Пулково после возобновления авиасообщения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 августа. /ТАСС/. Международный рейс авиакомпании Turkish Airlines вылетел в воскресенье из аэропорта Пулково в Стамбул. Это первый рейс за границу, осуществленный после снятия в РФ ограничений на международное авиасообщение по ряду направлений, сообщили ТАСС в пресс-службе управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС).

"Второго августа, в 15:44 мск из аэропорта Пулково в Стамбул отправлен первый рейс авиакомпании Turkish Airlines. На нем вылетели 273 пассажира <...> Это - первый международный рейс из Пулково после снятия ограничений на международное авиасообщение", - сказала собеседница агентства.