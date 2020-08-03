Индекс деловой активности производственного сектора Китая обновил максимум

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) производственного сектора Китая в июле вырос на 1,6 процентных пункта (п. п.), до 52,8, что является максимальным показателем с февраля 2011 года. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе китайского делового издания Caixin.

Этот индикатор демонстрирует рост пятый месяц подряд. Как отмечается в докладе, субиндекс новых заказов и субиндекс производства достигли максимума за 9,5 лет. Подиндекс цен на сырье вырос до максимума с ноября 2018 года, что обусловлено ростом новых заказов.

Вместе с тем субиндексы экспортных заказов и занятости тормозили восстановление производственного сектора экономики, отмечает Caixin. В документе подчеркивается, что вспышки коронавируса за рубежом, а также напряженность в отношениях КНР и США негативно сказываются на китайском экспорте. В свою очередь, подиндекс занятости снижается седьмой месяц подряд.

"Опрос показал, что некоторые китайские компании увеличили набор персонала для удовлетворения производственных потребностей", - приводятся в документе слова старшего экономиста "Цайсинь" Ван Чжэ. "Однако другие предприятия по-прежнему сохраняют осторожность и сокращают штат, чтобы снизить расходы", - указал он.

По словам эксперта, "восстановление экономики в целом продолжается, спрос и предложение продолжают синхронно расти, ключевые показатели демонстрируют положительную динамику". "Тем не менее ситуация в сфере занятости и нестабильность внешнего спроса - это то, на что по-прежнему стоит обращать пристальное внимание", - резюмировал Ван Чжэ.

По данным Государственного статистического управления КНР, индекс PMI производственного сектора в июле вырос на 0,2 п. п. и составил 51,1.

Индекс PMI

Индекс PMI, который подсчитывает издание Caixin, пришел на смену индексу, который рассчитывали экономисты британского банка HSBC. Показатели издания Caixin и официальные данные Государственного статистического управления КНР не всегда совпадают, что обусловлено различиями в методиках мониторинга и подсчета.

Значение PMI и входящих в него субиндексов в 50 пунктов расценивается экспертами как сохранение активности сектора экономики на одном уровне. Увеличение индекса выше этого показателя указывает на рост активности в отрасли, а уменьшение - на ее снижение.