Росатом: утилизация самых опасных в акватории Арктики радиоактивных объектов займет 8 лет

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает за восемь лет поднять со дна акватории арктической зоны РФ шесть наиболее радиационно-опасных объектов - затонувшие части ледокола, атомные подлодки, реакторы с отработанным ядерным топливом (ОЯТ). Эти объекты - малая доля тех, что находятся на территории российской Арктики, однако именно они создают 90% радиационного фона в этих местах, сообщили ТАСС в Росатоме.

Проблема затонувших в акватории российской Арктики атомных подводных лодок (АПЛ), атомных ледоколов и их частей существует много лет - еще с советских времен. После гонки вооружений ядерное оружие и атомный флот надо было утилизировать. Для решения этой задачи были развернуты несколько баз в Мурманской области, в частности, в губе Андреева, Сайга-губе и близ поселка Гремиха. При транспортировке подлодок происходили ЧП, тонули атомные ледоколы, подлодки, направленные на утилизацию и содержащие в себе отработанное, но не менее опасное ядерное топливо.

"Согласно оценкам исследований, около 95% объектов из 18 тысяч затопленных пришли в безопасное состояние естественным путем, они заилены и уровни гамма-излучения вокруг них соответствуют естественным фоновым показателям. Для оставшихся 5% (1 тысяча объектов) характерны более высокие уровни гамма-излучения. Наибольшую опасность могут представлять шесть объектов из этой тысячи, а именно реакторы с ОЯТ подводных лодок К-11, К-19 и К-140, две целые подводные лодки К-27 и К-159 и отработавшее топливо из реактора ледокола "Ленин" - содержат больше чем 90% суммарной активности затонувших объектов", - сообщили в госкорпорации.

По мнению специалистов Росатома, "даже крайне низкая вероятность утечки радиоактивных материалов из этих объектов - это неприемлемые риски для экосистем Арктики". "Считаем необходимым поднять все шесть объектов, включая К-159 и К-27. Поднятие всех шести объектов, их безопасная транспортировка на место утилизации и подготовка их к длительному хранению займет не менее восьми лет", - отметили в госкорпорации.

Мнение российских и европейских экологов

Данные исследований, на которые опирается Росатом, были получены в конце 2019 года, по итогам работы международного консорциума, который включает итальянскую компанию Sogin, норвежское агентство по радиационной защите NRPA (сейчас DSA), британскую Nuvia и германскую EWN. Технико-экономическая оценка плана действий по обращению с затонувшими радиационно-опасными объектами проводилась на территории российской Арктики - в Карском и Баренцевых морях.

По итогам моделирования опасности всех перечисленных объектов консорциум пришел к выводу, что "в настоящий момент эти объекты лишь потенциально опасны и не представляют реальной угрозы", а также рекомендовал поднять две подлодки (К-159 и К-27). В отношении остальных, по мнению международной группы ученых, на данный момент достаточно проведения постоянного мониторинга обстановки.

Как сообщил в беседе с ТАСС директор мурманского эколого-правового центра "Беллона" Андрей Золотков, по данным центра, объектов в акватории больше 15 тысяч, однако у них разная степень излучения, и сейчас экосистемам Арктики в данном регионе ничего не угрожает.

"[Большинство из них], скорее всего, не будут трогать, потому что процессы коррозии сильно повредили оболочки металлических контейнеров, и работа с ними под водой не будет успешной. Здесь в первую очередь надо вести разговор о затопленных и затонувших объектах с отработавшим ядерным топливом. Это атомные подводные лодки с невыгруженным ОЯТ или их отдельные части, а также экранная сборка одного из реакторов атомного ледокола "Ленин". Именно эти объекты представляют потенциальную опасность в ближайшем будущем", - рассказал Золотков.