В Мурманске создали Координационный совет по социально-экономическому развитию

МУРМАНСК, 3 августа. /ТАСС/. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление о создании Координационного совета по социально-экономическому развитию Мурманска, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.

"Во исполнение поручения главы региона Андрея Чибиса в Заполярье создан Координационный совет по социально-экономическому развитию Мурманска", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, совет возглавила заместитель губернатора Оксана Астахова, а первое заседание состоится уже на этой неделе. Основными задачами совета станут координация работ по исполнению национальных проектов, а также формулировка приоритетов развития, в том числе приоритетов бюджетных расходов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного правительства, в состав совета войду члены правительства Мурманской области, представители исполнительных органов власти, а также власти Мурманска.

"У нас сейчас горячая пора, связанная с выполнением всех обязательств по дорогам, по благоустройству, [необходимо] жестко это контролировать. Мы опять видим риски по одному из подрядчиков городских, который, к сожалению, систематически подводит. Поэтому я прошу жестко, четко контролировать, как выполняются работы, чтобы все было сделано с надлежащим качеством и в те сроки, о которых мы договаривались", - сообщил Чибис во время оперативного совещания в понедельник.