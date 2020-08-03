Доходы семьи главы Якутии в 2019 году упали почти на 20 млн рублей

ТАСС, 3 августа. Глава Якутии Айсен Николаев в 2019 году заработал около 8 млн рублей - примерно на 700 тыс. меньше, чем годом ранее, а доходы его жены упали еще более чем на 18 млн рублей. Сведения о доходах главы региона размещены на сайте республиканского правительства.

Согласно документу, доход Николаева в 2019 году составил 8,059 млн рублей, что на 700 тыс. рублей меньше чем в 2018 году. Доходы супруги главы республики упали с 39,7 млн рублей до 21,1 млн рублей.

В собственности Николаева нет транспорта и недвижимости, за исключением гаража на 24 кв. м, при этом его супруга владеет еще одним аналогичным гаражом, двумя нежилыми помещениями общей площадью свыше 400 кв. м, и автомобилем Lexus 2010 года. Несовершеннолетний ребенок Николаева числится владельцем земельного участка на 4 420 кв м, жилого дома на 365 кв. м и еще двумя нежилыми постройками на более чем 300 кв. м.

Николаев официально вступил в должность главы Якутии 27 сентября 2018 года. На досрочных выборах главы региона, которые состоялись 9 сентября, он набрал 71,41%. До этого с 28 мая 2018 года Николаев, ранее занимавший пост мэра Якутска, временно исполнял обязанности руководителя республики после отставки Егора Борисова.