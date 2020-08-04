Twitter грозит штраф в $150 млн за использование данных пользователей для рекламы

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. Американская компания Twitter, владеющая одноименной социальной сетью, может выплатить Федеральной торговой комиссии (ФТК) США не менее $150 млн в качестве штрафа за использование личных данных пользователей для целевой рекламы. Об этом сообщила в понедельник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.

По ее данным, в компанию поступил проект исковой жалобы комиссии, датированный 28 июля. В документе говорится, что Twitter с 2013 по 2019 год использовала для рекламы телефонные номера и адреса электронной почты, доверенные ей пользователями соцсети для безопасности. Урегулирование претензий может обойтись компании в $150-250 млн штрафа, пишет газета.

Twitter инкриминируется нарушение соглашения о неразглашении личных данных от 2011 года. Компания обязалась не вводить своих клиентов в заблуждение о том, как она защищает безопасность, неприкосновенность и конфиденциальность информации пользователей, предназначенной не для широкой публики. Twitter также должна была разработать специальную программу, предусматривавшую проведение аудиторских проверок соблюдения соглашения каждый год в течение 10 лет. В компании подтвердили газете факт получения проекта исковой жалобы.

Как сообщало агентство Bloomberg, ФТК проведет проверки в отношении компании Twitter с целью выяснить обстоятельства массового взлома аккаунтов в 2009 году. Злоумышленникам тогда, в частности, удалось получить контроль над учетной записью Барака Обамы. Он в то время являлся избранным президентом США, но еще не вступил в должность. Мошенники разместили на его странице в Twitter ряд сообщений. ФТК в свете произошедшего провела расследование в отношении компании и установила, что ее сотрудники не уделяли достаточного внимания защите данных пользователей.