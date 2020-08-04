РЖД рассчитывают обновить долгосрочную программу развития компании до конца года

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. РЖД рассчитывают до конца года обновить показатели долгосрочной программы развития холдинга до 2025 года (ДПР) и приступили к разработке финансовой модели и ДПР до 2030 года. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" сообщил первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов.

"Рассчитываем, что в новый год войдем уже с новой ДПР", - сказал он.

По словам Михайлова, необходимость корректировки программы связана с показателями, заявленными в обновленном прогнозе социально-экономического развития, который Минэкономразвития сформировало 15 июня.

"Если посмотреть на макроэкономические тенденции, то с начала года нефть Brent подешевела на 34%, металл - на 5,5%, уголь - на 4,7-33%, пшеница - на 4,4% <...> . Снижение цены на уголь привело к тому, что в направлении северо-запада объем перевозок упал на 26%, на юг - на 7,2% при росте перевозок на восток на 3%. Исходя из этих факторов общий накопленный процент роста погрузки к показателю 2018-го до 2025 года ожидается на уровне 4,4%, или 1346 млн тонн. Темпы более чем в четыре раза ниже, чем исходно заложено в ДПР. Это означает, что ряд фундаментальных показателей, в первую очередь выручка, снижаются. Я подчеркиваю: это объективный прогноз, который в соответствии с данными Минэкономики мы должны учесть и еще раз уточнить", - подчеркнул Михайлов.

Существует при этом несколько сценариев, и базовый предполагает "серьезный провал в выручке": доходы на горизонте 2025 года сокращаются примерно на 1,3 трлн рублей, EBITDA - почти на 1 трлн рублей. Инвестпрограмма при таком падении EBITDA может быть сокращена на 1,8 трлн рублей.

Подготовка новой программы

"Сейчас мы обсуждаем, что можно сделать для нивелирования такого падения. Ведь задачи по указу президента РФ никто не отменял: ни показатели по Восточному полигону, ни по югу, ни по контейнерным перевозкам, - продолжил первый замглавы РЖД. - Нужно искать источники финансирования. Как всегда в таких случаях, есть три основных участника: ОАО РЖД, клиенты и государство. Есть понятие equal pain sharing. Нам необходимо вместе решить, что это за источники. Мы сверх уже развернутой масштабной оптимизации расходов на 1,1 трлн рублей берем дополнительные обязательства по оптимизации более 100 млрд рублей в виде конкретной программы".

Кроме того, в соответствии с поручением гендиректора РЖД Олега Белозерова компания приступила к разработке финансовой модели и ДПР до 2030 года.

"За горизонтом 2025 года с учетом опережающего роста объемов перевозок первого тарифного класса над другими классами на первое место выходят вопросы обеспечения сбалансированности модели и источников финансирования инвестиционной программы, ввиду того что почти все дешевые технологические решения будут исчерпаны", - заключил Михайлов.