"Ведомости": единственным владельцем девелоперской ГК "Пионер" стал Леонид Максимов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Бизнесмен Леонид Максимов стал единственным владельцем девелоперской группы компаний "Пионер". Об этом во вторник пишет газета "Ведомости".

Как сообщает издание, 30 июля компания Максимова УК "Элемент" выкупила фирму "Новый Колизей", принадлежавшая ранее экс-гендиректору ГК "Пионер" Андрею Грудину, который был найден мертвым в своем кабинете в офисе в Москве 27 июня 2020 года. Она владеет 50% акций в девелопере, таким образом Максимов довел свою долю в компании до 100%.

По данным источника "Ведомостей", Грудин принял решение выйти из бизнеса еще весной текущего года, после чего было решено сосредоточить бизнес в руках одного из сооснователей компании. "В связи со смертью Грудина окончательное решение о завершении сделки было принято с согласия его семьи", - добавил источник.

14 июля Леонид Максимов был назначен генеральным директором компании.

По данным Единого реестра застройщиков, ГК "Пионер" находится на 38-м месте по объему текущего строительства. На 1 июля компания возводила более 358 тыс. кв. м, с переносом срока 96,9 тыс. кв. м. В конце апреля 2020 года группа компаний "Пионер" получила статус системообразующего застройщика. Компания ведет строительство объектов в Москве и Санкт-Петербурге.