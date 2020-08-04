Эксперты уверены, что снижение возраста самозанятых увеличит интерес к молодежному бизнесу

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Снижение минимального возраста самозанятых с 18 до 16 лет будет способствовать укреплению тренда на молодежное предпринимательство в России, считают опрошенные ТАСС представители бизнес-объединений, предприниматели и инвесторы.

В Госдуму ранее был внесен законопроект о молодежной политике в РФ, который предполагает в том числе закрепление возраста молодежи с 14 до 35 лет при нынешней максимальной планке в 30 лет. В то же время президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 октября предусмотреть возможность получения гражданами статуса самозанятого с 16 лет.

Поддержка потенциальных предпринимателей

Заместитель директора департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития Олеся Тетерина считает, что возможность встать на учет в качестве самозанятого с 16 лет позволит привлечь серьезное количество молодых людей в бизнес.

"Последние предложения, которые озвучил президент, поспособствуют привлечению около 3 млн молодых предпринимателей, которые абсолютно правомерно смогут начать свое дело и вести бизнес. Мы видим, что государство готово подстраивать правила [игры] для развития потенциала молодых предпринимателей", - отметила Тетерина.

Она подчеркнула, что сегодня для развития предпринимательских способностей в молодежной среде работает целый институт бизнес-наставничества на государственном портале мойбизнес.рф. Он помогает разобраться в основных аспектах предпринимательской деятельности: от разработки бизнес-идеи, позиционирования бренда до регистрации ИП или самозанятости, а также в интернет-продвижении, презентации проекта инвестору и многое другое.

Ответственность и готовность нести риски

Председатель комитета по молодежному предпринимательству "Опоры России" Артем Андросов тоже считает хорошей идею снизить планку возраста самозанятых до 16 лет. По его словам, отсутствие легальной возможности получить статус предпринимателя вынуждает несовершеннолетних ребят работать в теневом секторе. Ведь другого выхода до недавнего поручения президента попросту не было.

С другой стороны, среди рисков открытия бизнеса в юном возрасте Андросов отмечает опасность банкротства, после которого подросток в течение пяти лет не сможет открывать другие юрлица. Поэтому он рекомендует серьезно подумать прежде, чем открывать бизнес. "В будущем все будут видеть, что ты уже был банкротом, вероятность получения каких-то финансов практически равна нулю. Это основной камень преткновения для нового поколения предпринимателей", - предупреждает он.

Председатель комитета по молодежному предпринимательству Тюменского отделения "Опоры России" Дмитрий Петрулев добавляет, что в их объединении запущена специальная программа для школьников "Это бизнес, детки". Она показывает, что, если молодежи грамотно рассказать, как работают те или иные финансовые операции, то они вполне готовы нести ту самую ответственность за бизнес.

"В прошлом году у нас было набрано несколько команд школьников, проект длился два месяца. Ключевая ставка была на то, чтобы ребята начали зарабатывать первые деньги уже в течение проекта. Лучшая команда заработала порядка 60 тыс. рублей буквально за месяц. Потому по своим подопечным мы видим, что у молодежного предпринимательства в России большое будущее, особенно теперь, когда они смогут вести свой бизнес легально с 16 лет", - заключает он.

Для увеличения доли молодежного предпринимательства в России нужно не только снижать минимальный возраст, но и давать возможность практиковаться в запуске стартапов во время учебного процесса, считает декан факультета бизнеса "Капитаны" Российского экономического университета (РЭУ) имени Г. В. Плеханова Евгений Бирюков. "Во время обучения у каждого студента нашего факультета есть возможность открыть свое дело", - сказал Бирюков, уточнив, что приобретенный опыт помогает вчерашним студентам более осознанно подходить к предпринимательству во взрослом возрасте.

Начинающие предприниматели

Основательница самарской сыроварни "Козья мамочка" Анастасия Денисова в 17 лет открыла фермерский бизнес. С тех пор на ее счету победы во множестве конкурсов и грант "Начинающий фермер" Министерства сельского хозяйства Самарской области, что, по ее словам, "ускорило развитие бизнеса на три года вперед".

"Бизнес - это ответственность, а воспитывать ее в себе необходимо с раннего возраста. Но в то же время подростки в 16 лет менее устойчивы к жизненным сложным ситуациям, и в случае провала они могут очень долго подниматься," - поделилась юная предпринимательница.

Основатель Digital-агентства Update Никита Новиков начал свое дело, когда ему еще было 14 лет. Он участвовал в проекте бизнес-объединения "Опоры России" "Это бизнес, детки!", где впервые задумался о собственном бизнесе. "То, что сейчас в правительстве обращают еще больше внимания на школьников, ведущих бизнес, и задумываются о понижении возраста их регистрации, на мой взгляд, еще больше способствует развитию сферы молодежного бизнеса", - считает он.

Владелица сети апартаментов "Малая земля" и самая молодая участница Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России - 2019" Александра Манжина из Новороссийска открыла свое дело в 14 лет. Она соглашается, что ее поколению уже в таком юном возрасте есть, чем удивить опытное бизнес-сообщество.

"Во время различных конкурсов я видела достаточно много перспективных проектов и амбициозных молодых предпринимателей. Мое поколение прогрессивное, способное придумать что-то оригинальное и интересное. Эйджизма по отношению к себе я не встречала. Мне кажется, все привыкли, что молодые люди стремятся создать что-то новое, и новый законопроект только это подтверждает", - рассказала она.