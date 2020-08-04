ЦБ отозвал у лицензию у страховой компании "Национальная страховая группа - Росэнерго"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Банк России приказом от 3 августа 2020 года отозвал лицензию на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих у "Национальная страховая группа - Росэнерго". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана в связи с добровольным отказом компании от осуществления деятельности, предусмотренной документом.

"Национальная страховая группа - Росэнерго" является участником холдинга "Росэнерго". Помимо лицензии на страхование жизни и здоровье военнослужащих, Банк России в октябре 2015 года выдал страховщику лицензии на осуществление личного и имущественного страхования, а также компания получила разрешение на выдачу ОСАГО.