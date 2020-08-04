{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санация на финансовом рынке

ЦБ отозвал у лицензию у страховой компании "Национальная страховая группа - Росэнерго"

Документ отозвали в связи с добровольным отказом компании от осуществления деятельности

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Банк России приказом от 3 августа 2020 года отозвал лицензию на обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих у "Национальная страховая группа - Росэнерго". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана в связи с добровольным отказом компании от осуществления деятельности, предусмотренной документом.

"Национальная страховая группа - Росэнерго" является участником холдинга "Росэнерго". Помимо лицензии на страхование жизни и здоровье военнослужащих, Банк России в октябре 2015 года выдал страховщику лицензии на осуществление личного и имущественного страхования, а также компания получила разрешение на выдачу ОСАГО.

Теги
РоссияСанация на финансовом рынке
Колебания курса рубля
Курс доллара на Мосбирже снизился до 72,98 рубля
Курс евро упал до 85,11 рубля
Читать полностью