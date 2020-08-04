Трутнев совершит первую рабочую поездку по регионам СКФО в качестве куратора макрорегиона

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/ Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округа Юрий Трутнев, которому после смены состава правительства в январе поручено, в том числе, заниматься социально-экономическим развитием Северного Кавказа, совершит первую рабочую поездку по макрорегиону с 4 по 6 августа. Об этом во вторник журналистам сообщили в аппарате вице-премьера.

"С 4 по 6 августа запланирована рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Ставропольский край, Чеченскую и Кабардино-Балкарскую республики", - говорится в сообщении.

Планируется, что в Ставропольском крае 4 августа вице-премьер осмотрит объекты, относящиеся к производству минеральной воды, в частности, посетит скважину минеральной воды №49-Э и завод по розливу минеральной воды ООО "ТЭСТИ" (ООО "Холдинг Аква"), а также ознакомится с деятельностью многофункционального выставочного центра "МинводыЭкспо", который был открыт в Минеральных Водах в ноябре 2019 года; проведет совещание по социально-экономическому развитию Кавказских Минеральных Вод.

5 августа Трутнев прибудет в Чечню, ознакомится с работой курорта "Ведучи" и проведет совещание о социально-экономическом развитии региона. 6 августа вице-премьер будет находится в Кабардино-Балкарской Республике, где осмотрит территорию территории всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Эльбрус", ознакомится с реализацией инвестиционных проектов; проведет совещание о социально-экономическом развитии республики.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития.

В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.