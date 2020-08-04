"Почта России" инвестирует 1,4 млрд рублей в расширение сети почтаматов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "Почта России" инвестирует 1,4 млрд рублей в приобретение 5 тыс. почтаматов. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"В 2019 году "Почта России" подключилась к 1 тыс. партнерских пунктов выдачи заказов и 1 тыс. почтаматов. Сейчас же собственная сеть почтаматов "Почты России" составит 5 тыс. единиц, приобретенных по лизинговой схеме. На это компания готова потратить 1,4 млрд рублей, "Почта России" планирует начать установку почтаматов до конца 2020 года", - говорится в сообщении компании.

В пресс-службе отметили, что решение о расширении сети почтаматов было принято на советом директоров компании на заседании 3 августа 2020 года. Целью инвестпроекта является повышение качества клиентского сервиса, расширение покрытия сети выдачи заказов электронной коммерции, снижение очередей в отделениях почтовой связи и влияние на финансовые результаты (рост дохода от продукта "Посылки Онлайн").

В компании также отметили, что данный проект объединяет большинство современных трендов: роботизация, бесконтактность, развитие электронной коммерции. "Поскольку почтамат не должен подменять отделение почтовой связи и должен стоять там, где ходят люди, поэтому для выбора точек их размещения "Почта России" пользовалась инструментами анализа данных и учитывала трафик, доступность, расположение конкурентов", - добавили там.

АО "Почта России" - цифровая почтово-логистическая компания, один из крупнейших работодателей России, объединяющий 335 тыс. сотрудников. В региональную сеть компании включены 42 тыс. отделений почтовой связи по всей стране, ежегодно "Почта России" обрабатывает около 3,5 млрд почтовых отправлений.