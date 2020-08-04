Первого заместителя начальника метрополитена Петербурга назначили врио главы предприятия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Первый заместитель начальника "Петербургского метрополитена" Евгений Козин со вторника приступил к работе в должности врио главы организации, сменив Владимира Гарюгина, возглавлявшего метро города последние 30 лет. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-служба комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

"Евгений Козин со вторника временно исполняет обязанности начальника "Петербургского метрополитена", - сказала собеседница агентства.

Накануне Гарюгин подтвердил агентству свой уход с поста начальника городской подземки. Он занимал эту должность с января 1990 года.

Метрополитен Санкт-Петербурга обеспечивает около 40% перевозок в городе, в среднем система перевозит более 2 млн человек в сутки. Метро Петербурга состоит из шести эксплуатационных депо и 72 станций на пяти линиях общей протяженностью 124,8 км.