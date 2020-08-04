Глава Ростуризма рассказала об убытках из-за отсутствия иностранных туристов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российская туриндустрия недополучила 500 млрд рублей из-за отсутствия иностранных туристов в связи с пандемией коронавируса, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью изданию "Аргументы и факты".

"По итогам прошлого года туризм принес стране $10,9 млрд. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд рублей", - сказала Догузова, отвечая на вопрос об оценке потерь РФ от отсутствия иностранных туристов.

Ранее Догузова заявляла, что российская туротрасль по итогам первого полугодия 2020 года недополучила 1,5 трлн рублей из-за связанных с пандемией ограничений.