Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле выросли на 5,7%

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" в июле 2020 года увеличил продажи на российском рынке на 5,7% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 31,7 тыс. машин, говорится в сообщении компании.

"В июле было продано 31 709 автомобилей, включая 310 штук моделей Lada Niva и 529 экземпляров Niva до ее ребрендинга", - отмечается в сообщении. - Прошлый месяц стал крайне успешным для бренда. Продажи достигли уровня до периода ограничений и даже превзошли результаты прошлого года - рост на 5,7% (или +2% с Niva) по сравнению с июлем 2019 года. Несмотря на экономические последствия глобальной пандемии и колебания курсов валют, спрос на автомобили Lada продолжает расти".