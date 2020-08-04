Бизнес Крыма получил поддержку на 2,8 млрд рублей в период пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Крыма с начала пандемии оказали поддержку малому и среднему предпринимательству региона на общую сумму 2,8 млрд рублей, в том числе 800 млн рублей были выделены в качестве прямой господдержки бизнеса. Об этом во вторник на заседании Совета министров республики сообщила вице-премьер Крыма - министр финансов Ирина Кивико.

"В этом году мы [оказываем] беспрецедентные меры поддержки для предотвращений последствий распространения новой коронавирусной инфекции, и цифра достигла 2,8 млрд рублей. Из них прямая поддержка составила 800 млн рублей - это была докапитализация фондов промышленности, микрофинансирования, гарантийного фонда, и мы увеличили субсидию на погашение процентной ставки по кредитам", - сказала Кивико.

Она также сообщила, что власти республики обратятся в правительство России за дополнительной докапитализацией регионального фонда микрофинансирования. "Они уже в этом году выдали более 639 млн рублей. В том числе, заем "Скорый", который мы принимали как меру поддержки в период коронавируса. Уже выбрана на 1 июля полностью вся сумма этого микрозайма. Очень популярный и пользуется спросом", - уточнила Кивико.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщил на своей странице во "ВКонтакте", что за сутки в регионе зарегистрировали 18 новых случаев коронавируса, за весь период пандемии - 1 323 случая. Выздоровели 945 человек, умерли - 15.