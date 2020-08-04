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Рост промпроизводства в I полугодии в Ингушетии обусловлен динамикой в сфере энергетики

Он вырос на 10,2%

МАГАС, 4 августа. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Ингушетии по итогам первого полугодия 2020 года вырос на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту в сфере обеспечения региона электрической энергией, газом и паром. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Минэкономразвития субъекта.

"Положительную динамику индекса промышленного производства в регионе формирует вид деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром", по которому рост за период январь-июнь 2020 г. составил 50,1%. Значимый вклад в показатель внесло увеличение потребителей в регионе, в том числе открытие ряда новых производств, выход на полную мощность предприятий ООО "Сад - Гигант", работа предприятия "Агрокомплекс "Южный" - крупнейшего в регионе производителя овощей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сокращение компанией "Россети Северный Кавказ" потерь электроэнергии за счет взыскания средств и ужесточения требований к посредникам-владельцам некоторых участков электросетей в регионе, на которых происходят энергопотери, тоже повлияло на индекс. Кроме того, рост обусловлен повышением объема реализации электроэнергии за счет присоединения к сетям "Россети Северный Кавказ" АО "Ингушэнерго" и АО "Чеченэнерго", а также показателей МУП ПУЖКХ города Малгобек, добавили в министерстве.

Объем промышленного производства в Ингушетии по итогам первого квартала 2020 года вырос на 33,1%, при этом по виду деятельности "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" он вырос на 58,4%.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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