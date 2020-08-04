Эксперт: программа строительства краболовов может принести Дальнему Востоку 30 млрд рублей

ТАСС, 4 августа. Программа строительства судов-краболовов может принести Дальнему Востоку около 30 млрд рублей в валовой региональный продукт (ВРП). Такая оценка содержится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"Программа строительства краболовов может добавить в валовой региональный продукт Дальнего Востока около 30 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, заказчики судов являются потенциальными заказчиками судоремонтных услуг. "Возрождение судоремонта может дать около 20 млрд рублей "прибавки" в ВРП Дальнего Востока, что может увеличить реальную долю рыбной отрасли в экономике региона до 13% - это очень существенный вклад в развитие Дальнего Востока", - приводятся в сообщении слова президента ассоциации Германа Зверева.

2 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от государства рыбопромысловым компаниям на строительство на дальневосточных верфях судов для вылова краба, которое вступает в силу с 1 января 2021 года. Размер субсидии составит 20% стоимости заказа, но не должен превышать 340 млн рублей. В программе будут участвовать организации, получившие доли инвестиционных квот на добычу краба на электронном аукционе. В рамках договора о закреплении доли они обязались приобрести среднетоннажные суда, сделанные в России.

Как отметил Зверев, на реализации проектов по строительству краболовов на Дальнем Востоке негативно сказываются последствия пандемии коронавируса. Ограничительные меры по противодействию распространения инфекции, снижение курса рубля по отношению к доллару и евро в комплексе с экономическими санкциями иностранных государств по ограничению поставок импортных комплектующих приведут к их удорожанию.

"Поэтому рыбацкое сообщество выступало за ускорение издание постановления. Принятие постановление позволит снизить финансовую нагрузку на рыбопромышленные предприятия, которые несут серьезные экономические издержки из-за пандемии", - отметил он.