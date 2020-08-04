Пассажиры пригородных поездов смогут приобрести "Карты гостя Крыма и Севастополя"

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Продажи "Карт гостя Крыма и Севастополя", позволяющих бесплатно или со скидкой посещать экскурсии и музеи, открылись в кассах пригородного сообщения железнодорожных вокзалов на полуострове, сообщается во вторник на сайте оператора перевозок ЮППК.

"Карты доступны в железнодорожных кассах в Симферополе и Севастополе, также в Джанкое, Евпатории, Феодосии, Айвазовском, Саках, Керчи и Бахчисарае. "Карта гостя Крыма и Севастополя" - открывает для путешественника более 300 объектов на полуострове бесплатно или со скидкой. С ней всем пассажирам в пригородном сообщении стала доступна возможность по пути следования изучить географическую карту полуострова и ознакомиться с каталогом мест питания, размещения и досуга, предоставляющих путешественникам и владельцам карты скидки от 5 до 50%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что владельцы карт смогут без очереди попасть в Воронцовский дворец, Алуштинский аквариум, художественный музей имени Крошицкого, Симферопольский художественный музей, крепость "Керчь" или парк "Крым в миниатюре".

ЮППК начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро - Евпатория, Керчь - Анапа, Симферополь - Севастополь, Симферополь - Евпатория, Симферополь - Соленое озеро, Джанкой - Керчь, Керчь - Феодосия, Феодосия - Армянск. С начала года ЮППК перевезено более 1 млн пассажиров.