Гендиректор "Аэрофлота" не исключает банкротств российских авиакомпаний осенью 2020 года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев не исключил возможности банкротства российских авиакомпаний осенью 2020 года. Такое мнение он высказал в интервью проекту ТАСС "Первые лица бизнеса".

"Есть другая проблема, о которой мы еще не говорили: не исключаю банкротств российских авиакомпаний осенью. Сегодня из ста отечественных компаний, имеющих лицензии, на рынке реально работают 48. Есть очень сильные игроки, такие как, например, S7 Airlines <...> Так вот, на первую двадцатку приходится почти 97% перевозок. Но и оставшиеся ведь кого-то возят. И здесь возникает коллизия. По оценке экспертов, еще в 2019 году, до кризиса, избыточное предложение кресел на рынке составляло 12-14%. А что происходит сейчас, когда рынок упал вполовину? Никто ведь пока не остановился, значит, компании начинают демпинговать, бороться всеми способами за пассажира. Это радость для тех, кто летит, но горе для тех, кто возит. Результат для авиакомпаний может оказаться печальным", - сказал он.

По его словам, сейчас даже тарифы самого "Аэрофлота" приближаются к уровню авиакомпании "Победа".

"("Победа" во время пандемии - прим. ТАСС) ушла в минус, хотя и не такой большой, как мы. "Победа" восстановится быстрее других. Если "Аэрофлот" сейчас временно и вынужденно снижает цены, то для "Победы" это нормальная среда. Мы все переместились на поляну лоукостеров. Но наши затраты - прежние, а доходы резко упали. А вот "Победа" работает в своем, низкозатратном сегменте", - добавил Савельев.

Лоукостер из-за снижения пассажиропотока во время пандемии приостанавливал полеты с 1 апреля по 31 мая.