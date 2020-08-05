"Аэрофлот" отказался от спонсорских контрактов из-за пандемии

"Свои обязательства мы выполняем. Да, от спонсорских контрактов пришлось отказаться, закрыть их, но это объективная реальность, у нас физически нет средств, чтобы финансировать их в прежнем объеме", - сказал Савельев.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. "Аэрофлот" не смог в прежнем объеме финансировать спонсорские контракты из-за экономических последствий для авиакомпании в связи с пандемией коронавируса, заявил в интервью проекту ТАСС " Первые лица бизнеса " гендиректор группы Виталий Савельев.

"И вернуть пассажирам деньги за невыполненные в первый период пандемии рейсы мы не могли. Предложили ваучеры, которые можно в будущем обменять на билеты. Правительство поддержало. Иначе пришлось бы субсидировать нас еще на десятки миллиардов рублей", - добавил он.

Вместе с тем "Аэрофлот" продолжит реализовывать программу "плоских" тарифов (которые не меняются в течение года - прим. ТАСС) на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Эти перевозки не субсидируются государством и компенсируются за счет более доходных маршрутов.

Ранее "Аэрофлот" прекратил сотрудничество с Российской федерацией баскетбола, а также прервал переговоры о партнерстве с Российским футбольным союзом. Более того, как сообщал источник ТАСС, "Аэрофлот" и футбольный клуб ЦСКА могут не продлить спонсорский контракт на 2021 год, а баскетбольный ЦСКА, как признавался президент клуба Андрей Ватутин, на спонсорство перевозчика не рассчитывает.

В конце 2020 года у "Аэрофлота" истекает контракт с Олимпийским комитетом России. Президент комитета Станислав Поздняков заявлял, что стороны ведут переговоры о его продлении

Также "Аэрофлот" является официальным перевозчиком английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". Контракт с английским клубом рассчитан до 2022 года. По словам официального представителя "Аэрофлота" Михаила Демина, все финальные платежи по нему были сделаны еще в 2018 году.