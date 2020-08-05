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СМИ: Virgin Atlantic из-за банкротства просит суд защитить активы в США

Как поясняет Business Insider, 49% британского авиаперевозчика принадлежат американской авиакомпании Delta Air Lines

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Британская авиакомпания Virgin Atlantic подала запрос в Нью-Йорке на предоставление временной защиты от кредиторов на время выхода из состояния банкротства. Об этом сообщил во вторник портал Business Insider.

Как он поясняет, 49% британского авиаперевозчика принадлежат американской авиакомпании Delta Air Lines. Документы направлены на рассмотрение суда по делам банкротств Южного округа штата Нью-Йорк и обоснованы 15-й главой соответствующего американского закона. Эта глава предназначена для неамериканских частных предприятий, которые оказались в состоянии банкротства и урегулируют претензии в своих странах. Данная глава служит инструментом защиты активов в США Virgin Atlantic миллиардера Ричарда Брэнсона на время урегулирования претензий кредиторов в Великобритании.

Данная авиакомпания приостановила все пассажирские перевозки в апреле из-за последствий пандемии коронавируса, а в мае сообщила о планах сократить 3 150 рабочих мест. Virgin Atlantic в июле объявила о договоренности привлечь дополнительные источники финансирования на сумму £1,2 млрд ($1,57 млрд), однако формально не довела это дело до логического конца, пишет портал. Авиаперевозчик неоднократно и безуспешно обращался за финансовой поддержкой к британскому правительству.

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