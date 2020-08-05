"Абрау-Дюрсо" приобрела новую винодельню для производства всех вин из российского сырья

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Лидер на рынке игристых вин России - группа компаний "Абрау-Дюрсо" - приобрела винодельческое хозяйство "Юбилейная" в Краснодарском крае, чтобы увеличить площади собственных плодоносящих виноградников, закрыв потребность в импортном виноматериале отечественным сырьем. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе "Абрау-Дюрсо".

"В связи с принятием закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" "Абрау-Дюрсо" приняла решение о переходе на производство всех линеек продукции из российского винограда. Для достижения этой цели необходимо было увеличить площади собственных плодоносящих виноградников, тем самым закрыв потребность в импортном виноматериале отечественным сырьем. Покупка виноградарских и винодельческих активов хозяйства "Юбилейная" стала закономерным и важным шагом", - сказали в пресс-службе.

Теперь общая площадь виноградопригодных земель "Абрау-Дюрсо" составит 6,5 тыс. га, из них плодоносящих виноградников - 3,3 тыс. га.

Виноградники "Юбилейной" расположены между Азовским и Черным морями, в самом центре Таманского полуострова. Климат и почвы этого региона позволяют выращивать лучшие европейские сорта: "каберне-совиньон", "мерло", "каберне-фран", "шардоне", "мускат", "пино-гри", "алиготе", а также виноград отечественной селекции: "рубин голодриги", "достойный", "виорика".

На текущий момент у "Юбилейной" есть технические возможности для первичной обработки до 40 млн литров в год. Ее емкостной парк превышает 30 млн литров. Мощность по розливу составляет более 25 млн бутылок тихих и игристых вин в год. Планируется, что общее количество полученного виноматериала, включая сырье "Юбилейной", уже в этом году закроет 80% потребностей "Абрау-Дюрсо". В ближайшие пять лет, согласно стратегии развития собственных виноградников, компания сможет перейти на полное самообеспечение виноградом, а пока недостающую часть планируется закупать у других российских предприятий.

"В этом году Абрау-Дюрсо" отмечает 150 лет со дня основания. Символично, что именно в этот год мы станем владельцами такого большого хозяйства, как "Юбилейная". Для нас это очень значимые инвестиции, которые мы вкладываем в развитие компании, в развитие виноделия в России", - отметил президент "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, слова которого приводит пресс-служба.

Закон о виноградарстве

Закон о виноградарстве и виноделии вступил в силу в России с 26 июня 2020 года. В частности, с этого дня российским можно будет называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны. Также законом вводится национальная система защиты вина по географическому указанию и наименованию места происхождения. Определен порядок государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области виноградарства и виноделия.