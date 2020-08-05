ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО. Соответствующие рекомендации были даны Минфину и Росимуществу, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

"Минфину России и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям интересов Российской Федерации для участия в годовом собрании акционеров и в заседании наблюдательного совета банка ВТБ при рассмотрении вопроса повестки о распределении прибыли указанного акционерного общества по итогам работы за 2019 год предусматривать направление на выплату дивидендов суммы, составляющей 10 процентов чистой прибыли банка ВТБ за 2019 год", - указано в распоряжении.