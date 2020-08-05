Аппарат Титова ожидает обсуждения нового пакета мер восстановления экономики РФ в сентябре

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Аппарат бизнес-омбудсмена Бориса Титова ожидает, что правительство России в сентябре будет обсуждать новый пакет мер по восстановлению экономического роста. Об этом сообщила в среду директор Института экономики роста им. Столыпина, руководитель экспертного центра при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Анастасия Алехнович.

"Ожидается, что в сентябре правительство РФ будет обсуждать новый пакет мер по восстановлению экономического роста и экспертный центр при уполномоченном планирует активно использовать результаты опросов бизнеса - сейчас планируется новый цикл опросов - при отработке предложений в этот план", - сказала она на онлайн-встрече бизнес-омбудсмена Бориса Титова с предпринимателями.

Алехнович отметила, что пакет антикризисных мер правительства исчерпан, при этом экономическая активность, доходы населения, соответственно, и спрос в краткосрочной перспективе не восстановятся. "Общенациональный план развития экономики при этом не включил в себя существенно новых мер по стимулированию спроса в экономике и поддержке занятости", - добавила эксперт.

Она отметила, что ряд введенных мер поддержки предусматривают конкретные условия, которые предприятия должны выполнять в будущем, например, кредит на возобновление деятельности будет полностью выплачен за счет государственных средств только при условии сохранения численности сотрудников не менее 90%. При этом, по ее мнению, существует "масса подводных камней" в части учета численности персонала.

"Кредиты на зарплату, реструктуризация кредитов на полгода, отсрочки по налогам - это отложенные обязательства компаний, которые просто перенесли, но далеко не все предприятия смогут восстановиться даже через полгода. Процедура банкротства так и не стала цивилизованной процедурой финансового оздоровления, что для предприятия и предпринимателя, как правило, означает создание угрозы уголовного преследования, как со стороны контрагентов и партнеров, так и со стороны банков и бюджета. А профилактические меры и ответственность за вспышки коронавируса среди сотрудников предприятия фактически лежат на предпринимателе и руководстве компании - это означает, что количество проверок будет увеличиваться, административная и даже уголовная ответственность могут применяться", - добавила она.

Новый цикл опросов будет посвящен мониторингу оценок бизнесом именно этих направлений, уточнила Алехнович.

Сфера занятости

Россия смогла обеспечить стабильную ситуацию в сфере занятости в период пандемии коронавируса благодаря мерам господдержки и усилиям предпринимателей по сохранению своих сотрудников, сообщила Алехнович.

Она привела данные мониторинга, по которым 68% компаний, несмотря на существенное падение выручки по отношению к июню 2019 года, или незначительно сократили штатную численность, или ее сохранили и даже увеличили. При этом выручка за июнь 2020 года у большинства компаний (55,3%) составила 50% и ниже по отношению к июню 2019 года. Мониторинг проводился в апреле, мае, июне и июле, число респондентов варьировалось от 1,6 тыс. до 3 тыс. человек из всех 85 регионов РФ.

"В целом, можно сделать несколько выводов: в силу того, что сами предприниматели стремились сохранить свои команды, а также меры государственной поддержки, направленные на сохранение численности, оказались достаточно эффективными, удалось обеспечить стабильную ситуацию в сфере занятости, но уровень доходов предпринимателей и соответственно и уровень заработных плат только начинает восстанавливаться", - сказала Алехнович на онлайн-встрече бизнес-омбудсмена Бориса Титова с предпринимателями в регионах.

Она отметила, что самыми популярными мерами поддержки, которыми смогли воспользоваться предприниматели, относящиеся к пострадавшим отраслям, стали прямые субсидии малым и средним предприятиям на выплату зарплаты в размере МРОТ на одного сотрудника в месяц за два месяца (апрель и май) при сохранении занятости не менее 90%, а также освобождение от уплаты налогов, кроме НДС, за второй квартал 2020 года.

"Больше всего отказов в предоставлении поддержки были получены по мерам: беспроцентное кредитование на выплату зарплаты на период до шести месяцев и кредитование под 2% годовых сроком на 12 месяцев в размере одного МРОТ на сотрудника в течение шести месяцев с возможностью не возвращать кредит при сохранении 90% занятости или не возвращать 50% кредита при сохранении 80% занятости", - добавила Алехнович.

Меры поддержки для бизнеса

В России малый и средний бизнес из наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей получил несколько видов господдержки. В частности, в период пандемии была введена отсрочка арендных и налоговых платежей, за исключением НДС, введен мораторий на банкротство таких компаний, работала программа по выдаче кредитов под 0% на зарплату сотрудникам.

Также малые и средние предприятия в заявительном порядке могут получить субсидии за апрель и май - по 12 тыс. 130 рублей в месяц при сохранении не менее 90% работников. С 1 июня запущена кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых. Самозанятым возвращается налог на доход, уплаченный за 2019 год.

Первоначальный проект плана по восстановлению экономики был представлен президенту РФ Владимиру Путину 2 июня. Документ был принят за основу, после чего началась его доработка. 19 июня пресс-служба правительства сообщила, что обновленный проект был направлен президенту РФ. Документ подготовлен и уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом, сообщал журналистам 22 июля глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.