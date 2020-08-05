Северная Осетия получила дополнительные 450 млн рублей на ремонт дорог

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 августа. /ТАСС/. Северная Осетия благодаря положительным итогам работы по нацпроекту в 2019 году получила из резервного фонда правительства РФ дополнительные 450 млн рублей. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе комитета дорожного хозяйства республики.

"Учитывая положительные итоги выполнения дорожниками Северной Осетии программы работ 2019 года, правительством Российской Федерации принято решение выделить республике в 2020 года дополнительно 450 млн рублей из резервного фонда правительства РФ", - сказал собеседник агентства.

Средства будут направлены на три объекта на региональных дорогах: начало реконструкции двух мостов через реку Терек у селения Фарн на автодороге Архонская - БМК - Хумалаг - "Кавказ" и через реку Урсдон на автодороге Красногор - Николаевская, а также на продолжение строительства объезда селения Мичурино по автомобильной дороге Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен 2.

Работы на объектах начнутся уже в этом году и будут завершены в 2021-м.

По данным пресс-службы, Северная Осетия входит в пятерку регионов Российской Федерации, в которых до любого населенного пункта можно добраться по дорогам с твердым покрытием.

В составе нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), начиная с 2021 года, будет осуществляться федеральный проект "Мосты и путепроводы", утвержденный правительственной комиссией РФ по транспорту. Проектом предусмотрен ремонт и реконструкция аварийных мостов и путепроводов, строительство новых мостовых сооружений.