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Porsche отзывает в России 445 кроссоверов Cayenne

На автомобилях будет заменен подающий топливопровод в моторном отсеке

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Официальный представитель Porsche в России - ООО "Порше Руссланд" - отзывает 445 автомобилей моделей Cayenne Turbo (9YA) и Cayenne Turbo S E-Hybrid (9YA). Речь идет о транспортных средствах, произведенных в период с 21 февраля 2018 года по 3 декабря 2019 года, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная термическая стойкость компонентов в быстроразъемном соединении подающего топливопровода. Существует вероятность появления запаха топлива при очень высоких температурах в моторном отсеке. Кроме того, нельзя полностью исключить возможности утечки и возгорания топлива", - пояснили в Росстандарте.

На автомобилях, подпадающих под программу отзыва, будет заменен подающий топливопровод в моторном отсеке. Работы будут проводиться бесплатно для владельцев машин.

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