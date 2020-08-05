Высшая школа экономики будет использовать сервисы SberCloud для развития ИТ-инфраструктуры

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Компания SberCloud (входит в группу компаний Сбербанка) предоставит облачную инфраструктуру для развития корпоративных информационных систем и сервисов Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Об этом в среду сообщила пресс-служба SberCloud.

"Поставщик облачных ресурсов был определен по итогам открытого аукциона с участием ведущих российских компаний. В рамках договора SberCloud предоставит ВШЭ услуги виртуального центра обработки данных (ЦОД) на базе технологий VMware. Комплекс виртуальных инфраструктурных продуктов включает в себя вычислительные ресурсы, системы хранения данных, виртуальные сети, инструменты резервного копирования и другие облачные решения. Платформа обеспечивает удобное управление облачной инфраструктурой, а также максимальную надежность и безопасность", - говорится в сообщении.

Исполнители договора уже приступили к размещению на облачной платформе SberCloud нового университетского сервиса - "Единого личного кабинета НИУ ВШЭ". Он представляет собой интеллектуальную цифровую среду для взаимодействия пользователей с возможностью онлайн-доступа к корпоративным ИТ-системам и сервисам. На следующих этапах "прописку в облаке" получат корпоративный портал, серверная инфраструктура мобильных платформ и приложений, проект вуза в сфере обработки больших данных (big data) и ряд других систем.

"Государственные высшие учебные заведения имеют более жесткие бюджетные ограничения по сравнению с бизнесом, и облако предоставляет возможность не только быстро масштабировать ИТ-инфраструктуру вуза, но и гибко управлять расходами, не увеличивая бюджет на ИТ при росте нагрузки. Перевод в облачную инфраструктуру SberCloud вычислительных мощностей Высшей школы экономики также позволит повысить надежность и эффективность работы информационных систем организации. Виртуальный ЦОД VMware - одно из самых надежных решений на рынке виртуализации для корпоративного сегмента бизнеса и государственных организаций. Мы уверены, что сможем предоставить ВШЭ все необходимые ей услуги в полном объеме", - считает генеральный директор компании SberCloud Евгений Колбин, чьи слова приводятся в сообщении.

Система виртуализации, являющаяся частью ИТ-инфраструктуры российского вуза, сегодня включает в себя более 500 виртуальных серверов, приводит данные старший директор по цифровой трансформации НИУ ВШЭ Алексей Чукарин, которого также цитирует пресс-служба.

"Потребности университета в вычислительных ресурсах постоянно растут, особенно в условиях тотальной цифровизации, как и требования к надежности. Вычислительные ресурсы крупных облачных провайдеров размещены в отказоустойчивой инфраструктуре. Выбирая между развитием собственной сопоставимой с крупным ЦОДом инфраструктуры и облачным решением, мы посчитали экономически более выгодным двигаться в сторону облака", - заключил он.