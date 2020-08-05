"Ростелеком" планирует завершить основные работы по новому порталу госуслуг до конца года

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Основные работы по новой версии портала госуслуг, разработкой которого занимается "Ростелеком", планируется завершить до конца 2020 года. Об этом сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Во время пандемии действительно через портал был реализован целый ряд достаточно крупных и значимых проектов: социальные выплаты семьям с детьми, получение информации о гражданах <...> Но в то же время стало очевидно, что уровень и архитектуры, и производительности портала уже не соответствуют масштабу тех задач, которые необходимо решать. Поэтому мы по поручению правительства уже приступили к созданию нового варианта, новой версии портала государственных услуг. Планируем в основном завершить работу уже в конце этого года", - сказал он.

Осеевский отметил, что компания ставит перед собой задачу, чтобы портал мог обеспечить предоставление не менее 100 млн услуг в сутки. "Это значит, что каждый взрослый человек может ежедневно обратиться к государству за получением тех или иных услуг", - добавил глава госоператора.