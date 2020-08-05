Регулярное авиасообщение между Оренбургом и Самарой запустят 6 августа

ОРЕНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" запускает в августе по четвергам регулярное авиасообщение между Оренбургом и Самарой, сообщила в среду пресс-служба аэропорта Оренбург.

"Авиакомпания "ИрАэро" приступает к выполнению полетов из Оренбурга в Самару. Рейсы на самолетах SuperJet 100 вместимостью до 100 пассажиров будут выполняться на регулярной основе в августе по четвергам. Время в пути составит 50 минут", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-табло, первый вылет из Оренбурга назначен на 6 августа в 21:00 (19:00 мск).

В карте полетов аэропорта Оренбург в начале 2020 года самарский аэропорт Курумоч не значился. На данный момент, согласно расписанию аэропорта, ни одна авиакомпания не выполняет регулярные рейсы между этими городами.

В сообщении отмечается, что в июне 2020 года авиакомпания "ИрАэро" приступила к выполнению еженедельных регулярных рейсов из Оренбурга в Новый Уренгой, а с июля - в Симферополь.

Сейчас из Оренбурга выполняются регулярные авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Уфу, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Анапу, Симферополь.