Россияне в I полугодии активнее всего наращивали долги за электроэнергию

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Население России в январе - июне этого года активнее других категорий потребителей на розничном рынке электроэнергии наращивало долги за свет. Это следует из материалов к видеообращению члена правления - первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов Дмитрия Чернова, опубликованного на сайте.

Так, уровень расчетов населения в первом полугодии этого года снизился до 94,6% с 97,1% в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом, расчеты населения за электроэнергию в этом году упали на 2,5 процентного пункта.

Также расчеты на розничном рынке электроэнергии снизили непромышленные потребители (в эту категорию в том числе входят предприятия ЖКХ), но меньшими темпами - до 97,9% в январе - июне 2020 года против 98,2% годом ранее.

Общая задолженность на розничном рынке на 30 июня 2020 года составила 285,7 млрд рублей. Основная ее часть - 150,8 млрд рублей - пришлась на непромышленных потребителей. Еще 66,9 млрд рублей - на население.

Промышленные потребители и бюджетные потребители в этом году улучшили расчеты на розничном рынке электроэнергии, сельхозтоваропроизводители незначительно снизили, но сохранили уровень более 100%.

В июне 2020 года уровень расчетов упал на 2,5% в сравнении с июнем прошлого года и составил 97%. "Неожиданно немного, видно, сказывается влияние снижения реализации (электроэнергии на розничном рынке - прим. ТАСС) из-за пандемии", - сказал Чернов.