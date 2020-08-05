Samsung показывает флагманы Galaxy Note20, новые часы, планшет и наушники

Журналистам в общих чертах рассказали об устройствах еще вчера, поэтому сначала — главное, а в ближайшее время мы добавим подробности.

' Трансляция Galaxy Unpacked'

Самая ожидаемая новинка вечера — смартфоны. Компания подготовила две модели: Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Это столько же, сколько сначала появилось в 2019-м (позже вышел Note10 Lite), и меньше, чем в другой флагманской линейке Samsung — Galaxy S20. На вид и по характеристикам новые смартфоны почти не отличаются от появившихся полгода назад S20, но разница все-таки есть.

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Ключевая особенность всей серии Galaxy Note — стилус S Pen. Для повседневных задач эта штука не то чтобы очень полезная, но удобная, если привыкнуть. По-настоящему стилус нужен дизайнерам. В "двадцатках" его усовершенствовали: снизили время отклика — по идее теперь S Pen больше напоминает настоящую ручку или карандаш, у которых "отклик" мгновенный. Вдобавок на корпусе осталась механическая кнопка. С ее помощью можно делать фотографии, поставив смартфон поодаль, или листать слайды презентации. Но у стилуса есть один недостаток: он занимает место внутри корпуса. Поскольку электроникой не пожертвуешь, инженеры уменьшили батареи. При схожих размерах с S20+ и S20 Ultra — диагонали экранов 6,7 и 6,9 дюйма с тем же соотношением сторон 20:9 и тонкими рамками, — Note20 и Note20 Ultra оснащены аккумуляторами соответственно на 4,3 и 4,5 тыс. мА*ч, а не 4,5 и 5 тыс. мА*ч. Неожиданно Samsung изменил блок задних камер. Обычно в сериях Note и S они похожи и в последние годы менялись постепенно, пока не вышла заметно отличающаяся линейка S20. Во всех моделях было по три сенсора с широкоугольным, сверхширокоугольным и телеобъективами, а в двух старших — еще и ToF-датчик для определения расстояния до объектов в кадре. В обоих Note20 тоже по три основных камеры, но вместо ToF-датчика — лазер для быстрой и точной фокусировки (только в Note20 Ultra), а блок камер выглядит не так, как в линейке S20.

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