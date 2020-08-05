Samsung показывает флагманы Galaxy Note20, новые часы, планшет и наушники

Журналистам в общих чертах рассказали об устройствах еще вчера, поэтому сначала — главное, а в ближайшее время мы добавим подробности.
Самая ожидаемая новинка вечера — смартфоны. Компания подготовила две модели: Galaxy Note20 и Note20 Ultra. Это столько же, сколько сначала появилось в 2019-м (позже вышел Note10 Lite), и меньше, чем в другой флагманской линейке Samsung — Galaxy S20. На вид и по характеристикам новые смартфоны почти не отличаются от появившихся полгода назад S20, но разница все-таки есть.
Ключевая особенность всей серии Galaxy Note — стилус S Pen. Для повседневных задач эта штука не то чтобы очень полезная, но удобная, если привыкнуть. По-настоящему стилус нужен дизайнерам. В "двадцатках" его усовершенствовали: снизили время отклика — по идее теперь S Pen больше напоминает настоящую ручку или карандаш, у которых "отклик" мгновенный. Вдобавок на корпусе осталась механическая кнопка. С ее помощью можно делать фотографии, поставив смартфон поодаль, или листать слайды презентации.
Но у стилуса есть один недостаток: он занимает место внутри корпуса. Поскольку электроникой не пожертвуешь, инженеры уменьшили батареи. При схожих размерах с S20+ и S20 Ultra — диагонали экранов 6,7 и 6,9 дюйма с тем же соотношением сторон 20:9 и тонкими рамками, — Note20 и Note20 Ultra оснащены аккумуляторами соответственно на 4,3 и 4,5 тыс. мА*ч, а не 4,5 и 5 тыс. мА*ч.
Неожиданно Samsung изменил блок задних камер. Обычно в сериях Note и S они похожи и в последние годы менялись постепенно, пока не вышла заметно отличающаяся линейка S20. Во всех моделях было по три сенсора с широкоугольным, сверхширокоугольным и телеобъективами, а в двух старших — еще и ToF-датчик для определения расстояния до объектов в кадре. В обоих Note20 тоже по три основных камеры, но вместо ToF-датчика — лазер для быстрой и точной фокусировки (только в Note20 Ultra), а блок камер выглядит не так, как в линейке S20.
В пресс-службе российского подразделения Samsung не уточнили, что именно поменяли инженеры. Возможно, дело в линзах, ведь только они видны снаружи. Но, судя по характеристикам, внутри Note20 Ultra установлен как минимум один новый сенсор — под телеобъективом: разрешение уменьшилось с 48 Мп до 12 Мп. В обзоре S20 Ultra мы писали, что фотографии не всегда получаются хорошо. Казалось, проблема была программная, а не аппаратная, но, возможно, это не так.
В Note20 сенсоры, похоже, те же самые, что в S20 и S20+, то есть чуть проще, чем в Ultra-моделях (вероятно, одинаковый датчик установлен только во всех камерах с широкоугольным объективом, ее обычно называют основной).
Note20 и Note20 Ultra вообще отличаются сильнее, чем обычно бывает внутри одной линейки. В них разные экраны: в Note20 Ultra — скругленный по бокам, а не плоский, с более высокими разрешением и частотой развертки (высокая частота делает изображение более плавным, но на это расходуется больше энергии). Note20 Ultra с обеих сторон покрыт новым стеклом Gorilla Glass 7, а Note20 — Gorilla Glass 5 и только спереди. В пресс-службе сказали, что Note20 усилен поликарбонатным стеклом. О диагоналях экранов и емкости батарей сказано выше, а еще две новые модели отличаются расцветкой: бронзовая — для обеих, белая и черная — для Note20 Ultra, зеленая и серая — для Note20.
Все смартфоны Galaxy Note — устройства на любителя. Их покупают те, кому нравится стилус (для остальных есть почти такие же, но чуть более дешевые флагманы Galaxy S). В новом поколении старшая модель рассчитана на профессионалов. Для них сделали продвинутый режим съемки видео и другие программные ухищрения. В обычном Note20 это тоже есть, но его позиционируют как аппарат для тех, кто еще не имел дела с S Pen и не готов платить чересчур много.
Правда, Note20 дешевым не назовешь: он стоит 80 тыс. руб. за модель с 256 ГБ памяти (других нет). Note20 Ultra с 256 ГБ памяти оценили в 100 тыс. руб., с 512 ГБ — в 120 тыс. руб. С сегодняшнего дня принимаются предзаказы, оформившим полагаются подарки. А в магазинах смартфоны появятся 21 августа вместе с планшетами, часами и наушниками, о которых пойдет речь дальше.
Что еще
Кроме смартфонов Samsung показывает:
- планшеты Galaxy Tab S7 и S7+. Их тоже оснастили стилусами S Pen, чтобы было удобнее рисовать и писать на экране от руки. Процессор — топовый SnapDragon 865 Plus. В младшей модели диагональ экрана составляет 11 дюймов, в старшей — 12,4 дюйма. Планшеты с одним только Wi-Fi стоят 58 тыс. и 70 тыс. руб., с разъемом для SIM-карт — 65 тыс. и 80 тыс. руб. И в Tab S7, и в Tab S7+ бывает только 128 ГБ памяти. Завтра мы опубликуем подробный обзор одного из этих устройств;
- часы Galaxy Watch 3. Samsung заостряет внимание на медицинских функциях: часы делают электрокардиограмму, отслеживают уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и даже советуют, как правильно тренироваться. Все эти возможности появятся в них до конца года. Другой вопрос — насколько точно Galaxy Watch 3 измеряет показатели. Так, профессиональные спортсмены носят датчики на груди, а не на запястье. Как бы то ни было, модель с 41-миллиметровым экраном стоит 30 тыс. руб., с 45-миллиметровым — 35 тыс. руб.;
- беспроводные наушники Galaxy Buds Live. Динамики в них 12-миллиметровые, есть система активного шумоподавления, за пять минут наушники можно зарядить на час прослушивания. Кроме того, Galaxy Buds Live можно использовать как направленный микрофон при съемке видео. Они стоят 14 тыс. руб.
Марат Кузаев