Власти ЯНАО окажут поддержу авиакомпании "Ямал" в связи с убытками из-за пандемии

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) окажут поддержку авиакомпании "Ямал", которая понесла большие убытки из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального правительства.

1 августа член Совета Федерации Анатолий Широков сообщил, что убытки авиакомпании "Ямал" в связи с пандемией достигли 1,6 млрд рублей.

"Коронавирусная инфекция ударила по перевозчикам во всем мире, авиакомпания "Ямал" не стала исключением. Это стратегически важное предприятие, обеспечивающее сообщение как внутри региона, так и с другими территориями. Поэтому округ будет помогать компании. При этом рассчитываем на федеральную поддержку", - сказали в правительстве, не уточнив сумму поддержки.

В пресс-службе также отметили, что сейчас авиакомпания выполняет рейсы по 31 субсидируемому маршруту. "Как только позволила эпидемиологическая обстановка, перевозчик смог оперативно развернуть полетную программу, чтобы жители округа смогли выехать на отдых", - сообщили в правительстве региона.

Авиакомпания "Ямал" - основной перевозчик в ЯНАО, выполняет регулярные и чартерные рейсы в города России и другие страны. Парк авиакомпании состоит большей частью из самолетов Sukhoi Superjet 100, Airbus A320-200, 321, а также Canadair CL-600.