Авиакомпания "Россия" изолирует на рейсах в Турцию пассажиров с подозрением на коронавирус

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" выполнит требование авиационных властей Турции и выделит места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

"В преддверии открытия авиационного сообщения на регулярной основе, авиакомпания "Россия" прорабатывает вопрос требований властей двух стран. Согласно требованиям авиавластей Турции, авиакомпании должны оставить пустыми два последних ряда (или шесть мест) по правой стороне самолета для пассажиров с возможным подозрением на коронавирус. Более того, авиакомпании, прилетающие на территорию Турции, должны убрать журналы и другие печатные материалы из карманов стоящего впереди кресла", - сказал он.

"Россия" также выполняет и требования российских властей, связанные с прилетом и вылетом пассажиров. По словам Старикова, попадание заболевшего коронавирусом на борт воздушного судна пассажира маловероятна, так как все они неоднократно в аэропортах вылета и на входе на воздушное судно проходят термометрию.

"Согласно требованиям российских властей, компания должна информировать пассажиров о необходимости регистрации на сайте госуслуг и предоставления после прилета в РФ данных об отсутствии коронавируса, обеспечивать пассажиров анкетами для заполнения на бортах воздушных судов. Также бортпроводники будут следить за ношением пассажирами средств индивидуальной защиты - масок и перчаток, самолеты обрабатываются рекомендованными Роспотребнадзором средствами. Все методические рекомендации Роспотребнадзора неукоснительно выполняем", - добавил он.

"Россия" планирует с 10 августа запустить регулярные рейсы из Санкт-Петербурга, а также туристические рейсы из северной столицы и Москвы. Только 10 августа запланировано пять рейсов из Шереметьево и три из Пулково. Загрузка первых рейсов достигает 100%, уточнил Стариков. Всего в первый день полетов компания рассчитывает перевезти почти 3 тысячи пассажиров.

10 августа Россия возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции. Полеты будут разрешены в Анталью, Бодрум и Даламан.