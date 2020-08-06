Evraz не ждет заметного улучшения на российском рынке угля в отсутствие роста мировых цен

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Evraz не ожидает заметного улучшения на российском рынке угля в отсутствие роста мировых цен на уголь. Об этом в ходе телеконференции с аналитиками сообщил президент компании Александр Фролов.

"Пока не будет значительного подъема мировых цен, я не ожидаю, что внутренний рынок будет демонстрировать положительную динамику", - сказал он.

Внутренние цены на уголь остаются под давлением из-за низких мировых цен на это топливо и сохраняющихся логистических ограничений на отгрузку, отметил глава Evraz.

Evraz является основным акционером компании "Распадская" (доля более 90%), которая занимается добычей и обогащением угля в Кемеровской области, компания объединяет три шахты, один разрез, обогатительную фабрику и предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. В I полугодии 2020 году добыча угля компанией составила 5,064 млн тонн, что на 29% ниже, чем годом ранее.

Evraz - вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане. Компания входит в число крупнейших производителей стали в мире. В 2019 году компания произвела 13,8 млн тонн стали. Основными бенефициарами компании являются Роман Абрамович (28,68%), Александр Абрамов (19,35%) и Александр Фролов (9,66%).