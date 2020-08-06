Британская Octopus Energy перешла на облачные серверы AWS

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Британский энергопровайдер Octopus Energy выбрал технологическую компанию Amazon Web Services в качестве поставщика услуг по переходу на облачные серверы. Новая цифровая платформа компании была разработана на базе цифровых решений AWS, сообщило в четверг издание Smart Energy International.

"Используя решения AWS, нам уже удалось масштабировать нашу цифровую платформу таким образом, чтобы обеспечивать 1,5 млн домашних хозяйств Великобритании экологически чистой энергией. Мы также улучшили качество обслуживания клиентов, внедрив такие инновационные услуги, как "умный" тариф и новое мобильное приложение, благодаря чему компании удалось удерживаться на высоких строчках рейтингов рекомендаций на протяжении последних трех лет", - сказал генеральный директор Octopus Energy Group Грег Джексон.

Новая платформа Octopus Energy для обслуживания клиентов под названием Kraken была построена главным образом на программных решениях Amazon Web Services. Она позволяет запрашивать и анализировать информацию, расположенную в базах данных AWS S3 и RDS с помощью решения Amazon Athena, обеспечивая их высокую доступность и пропускную способность. Кроме того, в платформе задействованы аналитические алгоритмы на базе технологий машинного обучения.

По словам представителей компании, облачный сервер является фундаментальным элементом низкоуглеродных децентрализованных энергосетей. Цель Octopus Energy - продолжать стимулировать расширенное использование возобновляемых источников энергии и достичь отметки в 100 млн клиентов по всему миру.