Товарооборот Китая и России сократился на 4,3%

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Объем товарооборота между Китаем и Россией сократился с января по июль текущего года в годовом исчислении на 4,3%, составив $58,83 млрд. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт Китая в РФ сократился на 3,7% до $25,83 млрд. Импорт российских товаров в КНР снизился на 4,7% до $33 млрд.

Только в июле объем торговли между двумя странами составил $9,67 млрд. При этом экспорт КНР в РФ достиг 4,89 млрд долларов, импорт российских товаров в Китай составил $4,78 млрд.

Товарооборот между РФ и КНР по итогам 2016 года вырос на 2,2% в годовом исчислении и достиг $69,52 млрд. В 2017 году этот показатель увеличился на 20,8% до $84,07 млрд, в 2018-м - на 27,1%, превысив $107 млрд, а в 2019 году - на 3,4% до $110,75 млрд.

Внешняя торговля Китая

Объем внешней торговли Китая за первые семь месяцев текущего года сократился на 4,8% в годовом выражении до $2,44 трлн.

Как следует из документа, объем экспорта с января по июль уменьшился на 4,1% до $1,34 трлн. Импорт за первые семь месяцев составил $1,11 трлн, что на 5,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле объем внешней торговли Китая достиг $412,93 млрд, увеличившись на 3,4% по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года. Экспорт в июле вырос на 7,2% до $237,63 млрд. Объем импорта за этот месяц сократился на 1,4% в годовом выражении до $175,3 млрд.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8% до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6% до $4,62 трлн, в 2019 году - сократился на 1% до $4,57 трлн.